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        Haberler Magazin Kanye West: Karım üzerinde hakimiyetim var - Magazin haberleri

        Kanye West: Karım üzerinde hakimiyetim var

        Grammy Ödül Töreni'ndeki görünümleriyle dikkat çeken Kanye West, eşi Bianca Censori ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi; "Eşim bir milyarderle birlikte, neden sizin gibi aptalları dinlesin ki?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:27
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        "Karım üzerinde hakimiyetim var"
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        Grammy Ödül Töreni'nde Kanye West ve eşi Bianca Censori'nin tarzı büyük yankı uyandırmıştı. Censori, önce siyah bir kürkle kırmızı halıda yürümüş, ardından şeffaf mini elbisesiyle dikkat çekmişti.

        Üzerinden günler geçmesine rağmen çiftin bu görüntüsü sosyal medyada konuşulmaya devam etti. Gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Kanye West, X hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "O ZATEN İKİ YILDIR CESUR GİYİNİYOR"

        Rapçi, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Eşimin Grammy kıyafetini 'reklam amacıyla yapılmış bir şey' olarak nitelendiren herkes aptal ve sıkıcı. O zaten iki yıldır cesur giyiniyor. Şimdi birdenbire bunun bir numara olduğunu söylüyorsunuz. Dünyadaki her kadın, onun cesaretine, bedenine, platformuna, maddi gücüne ve kişisel ifadesini destekleyen bir kocaya sahip olmayı isterdi. Bu anın gerçekleşmesi için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekti"

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        "O BİR MİLYARDERLE BİRLİKTE"

        Daha önce "Dünyaya onun güzelliğini göstereceğim" diyen West, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı. Aptal piyonlar! Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sizin gibi aptalları dinlesin ki?"

        OTİZM TEŞHİSİ KONULMUŞTU

        Öte yandan Kanye West, geçtiğimiz günlerde otizm spektrumunda olduğunu açıklamıştı. 2016'da psikolojik bir kriz geçirip bipolar bozukluk teşhisi konduğunu hatırlatan ünlü isim, aslında yanlış teşhis aldığını ve yıllardır sergilediği sıra dışı davranışların bipolar bozukluktan değil, otizmden kaynaklandığını belirtmişti.

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        #Kanye West
        #bianca censori
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