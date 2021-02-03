İHA

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çalışanlar Mahallesi'nde Bizans döneminden kalma ve bin yıllık olduğu tahmin edilen bir hamam bulundu.

İHA'nın haberine göre Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, "Çocukluğumuzda Bizans döneminden kalma bir hamamın var olduğunu bilmiyorduk" dedi ve şöyle devam etti:

Arkeologlarla burayı gezerken kökeni geç Bizans dönemine dayanan bir hamamın varlığını gördük. Bizim Mubacir Mahalle dediğimiz bu yerde dört çeşmemiz vardı. Hamamın da sıcak ve soğuk sistemleri anıt boğaz dediğimiz 2 buçuk kilometrelik yer altı dehlizlerinden gelmektedir. Burayı Kapadokya Alan Başkanlığı'mıza bildirdik. İnşallah koruma altına alınıp gereken çalışmalar yapılacak. Böylelikle şehrimize, ilçemize bir tane daha tarihi yapı kazandırmış olacağız” dedi.

"TURİZME KAZANDIRILACAK"

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçede bulunan hamamın en az bin yıllık olduğunu ifade ederken, koruma altına alınmasının ardından turizme kazandırılacağını ifade etti.

Çiftçi, “Burada en az bin yıllık bir hamamın varlığından söz edebiliriz. Zaten burası bir kompleks şeklinde. Şu an üzerinde durduğumuz alanın altından bir şeylerin çıkması muhtemel. Yakın yerde de Aziz Dimitros Kilisesi bulunuyor. Oranın da altında gene bu şekilde eski bir tarihi kilisenin var olduğunu düşünüyoruz. Burada da gereken çalışma yapıldığında benzer bir yapının çıkacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.