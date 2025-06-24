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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranında gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranında gerileme

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:49
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        Kapasite kullanım oranında gerileme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

        Buna göre, haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

        2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2024 2025
        Ocak 76,2 74,6
        Şubat 76,4 74,5
        Mart 76,2 74,4
        Nisan 76,7 74,3
        Mayıs 76,3 75,0
        Haziran 76,3 74,6
        Temmuz 75,9
        Ağustos 75,4
        Eylül 74,9
        Ekim 74,9
        Kasım 75,6
        Aralık 75,8
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