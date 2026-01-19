Habertürk
Habertürk
        Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

        Kapıkule’de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da 144 kilo 732 gram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:15
        Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi
        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yaptı.

        Yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 50 paket halinde 144 kilo 732 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

