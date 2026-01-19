Kapıkule’de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

Ana Haber Bülteni - 18 Ocak 2026 (Para Politikası Kurulu'nun Faiz Kararı Ne Olacak?)

Rakka Kent Merkezi YPG'den kurtarıldı. Suriye adım adım terörden temizleniyor. Bahçeli: SDG ve türev yapıları tamamen feshedilmelidir. Kabine Beştepe'de toplanacak. Kabine gündeminde hangi konular var? TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var? 16 yaşındaki Atlas sokakta öldürüldü: Sokak cinayetleri ne zaman bitecek? Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.