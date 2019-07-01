Hindistan'ın güneyindeki Nagarhole Ulusal Parkı'nın sınırında tehlikeli bir olay yaşandı.

Ulusal parkın sınırında yolculuk yapan bir motosiklet sürücüsü, ormandan fırlayan Bengal kaplanı tarafından kovalandı.

Sürücü yaklaşık 65 kilometre hızla giden kaplandan kaçmaya çalışırken, korku dolu anları kayıt altına aldı.

Neyse ki korkulan olmadı ve motosiklet sürücüsü kaplandan kurtulmayı başardı. Sosyal medyada yayılan video binlerce kişiye ulaştı.

SALDIRILAR İLK DEĞİL

Nagarhole Ulusal Parkı, 72 Bengal kaplanına ev sahipliği yapıyor.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre parkın kaplanlarından biri yılın başlarında 2'si erkek toplam 3 kişiyi öldürdü.

Bu yılki saldırıların yanı sıra 2015 yılında iki çiftçi, parkın sınırında bir erkek kaplan tarafından öldürüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre sayıları giderek azalan Bengal kaplanı, Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere, Bhutan, Myanmar, Nepal, Güney Tibet'te doğal olarak en çok yayılım gösteriyor.