        Kaplumbağanın kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarıldı

        Kaplumbağanın kırık kabuğu ahşap ustasının dokunuşuyla onarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu ahşap oyma ustası Kadir Güven'in müdahalesiyle onarılan kaplumbağa, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya salınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:07
        Kırık kabuğunu ahşap ustası onardı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu ahşap oyma ustasının müdahalesiyle onarılan kaplumbağa, doğaya salınacağı günü bekliyor.

        Fethiye'de faaliyet gösteren Doğa Dostu Derneğinin başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda kabuğu üst kısmından kırılmış halde bir kaplumbağa buldu.

        Kaplumbağayı bulunduğu yerden alan Bayram, dernek gönüllüsü Pınar Urav ile veteriner kliniğine götürdü.

        Veterinerde, kırığın hayvanın organlarına zarar vermediği ancak ilerleyen zamanda kırıktan girecek su ve yabancı cisimlerin kaplumbağanın ölümüne yol açabileceği belirlendi.

        Veteriner tavsiyesi üzerine Urav, ahşap oyma ustası Kadir Güven ile görüştü. Güven, ahşap mobilya kaplamalarında kullandığı doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile kaplumbağanın kırılan kabuğunu onardı.

        İşlemin ardından Urav'ın teslim aldığı hayvan, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına salınacak.

        Kadir Güven, ilk olarak hayvandaki kırığın kalıbını aldığını ve bu kalıba göre epoksiyi dışarıda döktüğünü söyledi.

        Hazırladığı kalıbı kuruduktan sonra hayvanın kabuğuna yapıştırdığını anlatan Güven, "Daha sonra bunu zımparaladık ve orijinal haline getirdik, ardından bitkisel silikonla yapıştırdık. Son olarak da su almaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için epoksi ile tamamen kapladık" bilgisini verdi.

        Güven, daha önce de kabuğu kırılan kaplumbağalara yardım ettiğini, bu işlemin dördüncü olduğunu dile getirdi.

        Doğa Dostu Derneği gönüllüsü Pınar Urav, kaplumbağayı ilk olarak veterinere götürdüklerini ve eski bir kırık olduğu için şimdilik onu tehdit etmediğini öğrendiklerini anlattı.

        Yağmurlar başladığında kaplumbağanın kabuğundan su gireceği için yaşayacağı problemleri önlemek istediklerini ifade eden Urav, "Veteriner hekim, bu kırığın epoksi ile yamanabileceğini söyledi. Kadir Güven de doğal ağaç işi ve epoksi çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda da doğa ve hayvan dostu" diye konuştu.

        Urav, kaplumbağanın kabuğunun da vücudunun bir parçası ve kırık kabukla yaşamını sürdürmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

        "ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEKRAR HEDİYE EDECEĞİZ"

        Kaplumbağanın kabuğuna yapılan müdahalenin estetik bir iş gibi görünse de hayvanın iç organlarını uzun vadede koruyacağını dile getiren Urav, şöyle devam etti:

        "Kaplumbağayı eve götüreceğim ve birkaç gün gözlemleyeceğiz. Üzeri tam anlamıyla kuruyana kadar güneşten de biraz uzak tutacağız. Bunun ardından kaplumbağayı tabiat anayla buluşturacağız. Özgürlüğünü tekrar hediye edeceğiz. Kaplumbağalar sadece bitkileri yemiyorlar, onlar böceklerle de besleniyor. Dolayısıyla ona evde bakmaya çalıştığımızda hayvanın beslenmesi tam olarak mümkün olamayacak. Bu kaplumbağaya şu anda yardımcı oluyoruz ama bir an önce işlemlerini tamamlayıp onu doğaya salmak istiyoruz. Bu canlı şu anda özgürlüğünü kaybetti ve bunun depresyonunu da yaşıyor."

        Urav, bundan sonraki süreçte onun mutlu ve sağlıklı yaşaması için doğada olması gerektiğine dikkati çekti.

        #Kaplumbağanın kırık kabuğu
        #ahşap ustası
        #Muğla
        #Fethiye
