Kaptan Amerika: Kış Askeri oyuncuları kimler? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanmış ve dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni filmi olan Kaptan Amerika: Kış Askeri, 714 milyon 264 bin dolarlık hasılata sahip. Kaptan Amerika: Kış Askeri filminden detaylar haberimizde.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ OYUNCULARI KİMLER?

Anthony Russo ve Joe Russo'nun yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Chris Evans, Scarlett Johansson ve Anthony Mackie yer alıyor.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.