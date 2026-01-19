Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kar yağışı sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 19 Ocak 2026 baraj doluluk oranını duyurdu

        Kar yağışı sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 19 Ocak 2026 baraj doluluk oranını duyurdu

        Megakent İstanbul kar yağışının etkisi altında olurken baraj doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Kar ve yağmur baraj doluluk seviyesini yükseltiyor. Peki 19 Ocak'ta İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Düne göre bir miktar yükseliş kaydedilen baraj doluluk oranlarında, önümüzdeki günlerde görülecek yağışla birlikte belirgin seviyede artış bekleniyor. İşte, 19 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 OCAK 2026

        Ömerli Barajı: %32,76

        Darlık Barajı: %40,06

        Elmalı Barajı: %71,98

        Terkos Barajı: %16,43

        Alibey Barajı: %19,05

        Büyükçekmece Barajı: %17,83

        Sazlıdere Barajı: %14,9

        Istrancalar Barajı: %31,98

        Kazandere Barajı: %7,61

        3

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 OCAK 2026

        İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 19 Ocak Pazartesi günü yüzde 24,65 olarak ölçüldü. Son 1 haftada İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş yaşandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"