Kar yağışı sonrası İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 19 Ocak 2026 baraj doluluk oranını duyurdu
Megakent İstanbul kar yağışının etkisi altında olurken baraj doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Kar ve yağmur baraj doluluk seviyesini yükseltiyor. Peki 19 Ocak'ta İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Düne göre bir miktar yükseliş kaydedilen baraj doluluk oranlarında, önümüzdeki günlerde görülecek yağışla birlikte belirgin seviyede artış bekleniyor. İşte, 19 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 OCAK 2026
Ömerli Barajı: %32,76
Darlık Barajı: %40,06
Elmalı Barajı: %71,98
Terkos Barajı: %16,43
Alibey Barajı: %19,05
Büyükçekmece Barajı: %17,83
Sazlıdere Barajı: %14,9
Istrancalar Barajı: %31,98
Kazandere Barajı: %7,61
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 19 Ocak Pazartesi günü yüzde 24,65 olarak ölçüldü. Son 1 haftada İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş yaşandı.