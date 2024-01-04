Kara 2. bölüm ne zaman? Kara dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok?
Her hafta Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanan Kara bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in paylaştığı dizinin izleyicilerin gözü "Kara dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 4 Ocak 2024 SHOW TV yayın akışı ile Kara dizisi 2. bölüm yayın tarihi ile ilgili bilgiler...
Kara dizisinin 2. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin araştırmalar sıklaştı. SHOW TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen yeni dizisi Kara'nın yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Peki, Kara dizisi neden yok? Kara yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...
KARA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bu akşam SHOW TV yayın akışında Kara dizisi yer almıyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Kara dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
KARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi 2. bölümüyle 11 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
KARA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kara'nın 1. bölümünde; Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir.
Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken Kara, babaannesi Sema Sultan'ın söyledklerii babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır. Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?
4 OCAK 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
22:15 Atla Gel Şaban
00:00 Sandık Kokusu
02:30 Atla Gel Şaban
05:30 Kızılcık Şerbeti