Kara Bela filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kara Bela filmi 18 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filmi, 2015 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı Kara Bela filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. BKM Film imzasıyla gösterime giren Kara Bela filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenmektedir. Peki, "Kara Bela filminin konusu nedir, Kara Bela filmi oyuncuları kimler?" İşte Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
KARA BELA KONUSU NEDİR?
Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir
KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?
Cengiz Bozkurt Kudret
Seda Bakan Burcu
Erkan Kolçak Köstendil Güven
Cihan Ercan
Tarık Ünlüoğlu Atılgan
Berat Yenilmez Zabıta
Hasibe Eren Kudret'in karısı
İştar Gökseven Komiser
Erdal Tosun Düğün sahibi
Hakan Salınmış
Sadi Celil Cengiz Otelci
Benian Dönmez
Seda Telciler
Zihni Göktay Baba
Zerrin Sümer Anne