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        Haberler Bilgi Magazin Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kara Bela filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kara Bela filmi 18 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filmi, 2015 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 19:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:39
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        Başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı Kara Bela filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. BKM Film imzasıyla gösterime giren Kara Bela filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenmektedir. Peki, "Kara Bela filminin konusu nedir, Kara Bela filmi oyuncuları kimler?" İşte Kara Bela filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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        KARA BELA KONUSU NEDİR?

        Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir

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        KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

        Cengiz Bozkurt Kudret

        Seda Bakan Burcu

        Erkan Kolçak Köstendil Güven

        Cihan Ercan

        Tarık Ünlüoğlu Atılgan

        Berat Yenilmez Zabıta

        Hasibe Eren Kudret'in karısı

        İştar Gökseven Komiser

        Erdal Tosun Düğün sahibi

        Hakan Salınmış

        Sadi Celil Cengiz Otelci

        Benian Dönmez

        Seda Telciler

        Zihni Göktay Baba

        Zerrin Sümer Anne

        4

        KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kara Bela filmi İstanbul, Adana ve Gaziantep’te çekildi.

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