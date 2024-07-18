KARA BELA KONUSU NEDİR?

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir