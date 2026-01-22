Kara komedi oyunu Eşik tiyatroseverlerle buluşuyor

Kara komedi tarzıyla dikkat çeken “Eşik” oyunu Standarts Yapım prodüksiyonu ile seyircisiyle buluşuyor. Oyun, Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın performanslarıyla; gerçek ile oyun, hatırlamak ile unutmak arasında sıkışmış bireyin iç dünyasına odaklanan bir varoluş hikayesi sunuyor.

Eşik, insanın kendi hikayesine ne zaman sahip çıktığını ve ne zaman başkalarının hikayelerine maruz kaldığını sorguluyor. Unutmakla hatırlamak, başarmakla başarısızlık arasında gidip gelen anlatı; izleyiciyi edilgen bir tanıklığa değil, kendi eşiğinde durmaya çağırıyor.

Oyun, sürekli durmaksızın değişen ve bizi fark etmeden içine çeken gündemi sahneye taşıyan bir oyun olma özelliği taşıyor. Sahnede iki oyuncu, o gün salonda bulunan seyirciyi yaklaşık 65–70 dakika boyunca meşgul etmekle görevli. Ama sahnedeki bu meşguliyet, seyirciyi dış dünyadan koparıp sahne evreninin içine çekerken, yüzeyde yalın görünen anlatısının altında giderek derinleşen bir düşünsel katman sunuyor. Başlangıçta bir oyalanma gibi görünen bu süreç, zamanla toplumun dayattığı kalıplarla bireyin iç dünyasına doğru bir pencere açıyor.

REKLAM Gün içinde ekranda parmağımızı kaydırarak maruz kaldığımız görüntüler gibi, sahnede de seyirci art arda bir hikayeden diğerine sürükleniyor. Ancak bu hikayeler giderek kişisel olandan çıkıp dünyanın ve insanın kolektif hafızasına evriliyor. Eşik, tam da bu noktada şu soruların peşine düşüyor: Ne zaman kendi hikayemizi yaşarız? Ne zaman başkalarının hikayelerine maruz kalırız? Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın güçlü oyunculuklarıyla hayat bulan Eşik, izleyiciyi sadece izlemeye değil, kendi hikayesiyle yüzleşmeye davet eden bir tiyatro deneyimi olarak sahnede yerini alıyor. Oyunun yazarı Sertaç Sayın ve konsept ve yönetmenliğini üstlenen Ozan Ömer Akgül’ün kurduğu dünyayı, oyuncular Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın sahneye taşıyorlar. Yönetmen yardımcılığı Beste Yılmaz Özen’e, Hareket tasarımı Salih Usta’ya, Dekor tasarımı Serkan Kavurt’a ait olan oyunda hareket, ışık ve ses tasarımıyla çok katmanlı bir sahne dili kullanıyor. Kostüm ve Maske tasarımı Hilal Polat’a, Işık tasarımı Ayşe Sedef Ayter’e, Ses tasarımı ve Müziği Güneş Bozkır’a ait olan oyunun Proje koordinatörü Ece Şahin... Oyunun reji asistanları ise Saliha Bozkurt ve Zeynep Köksalan.