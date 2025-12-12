Kara Kuvvetleri Komutanı, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü. Orgeneral Tokel ayrıca, Suriye'deki Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 11 Aralık 2025 tarihinde resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.