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Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar bulaşıcı mı? İşte kara mantar belirtileri

Kara Mantar Hastalığı, Hindistan ve Mısır'da yayılmaya başladı. 200 kişiden fazla ölüme sebep olan Kara Mantar Hastalığının ne olduğunu araştırıyor. Vatandaşlar 'Kara mantar bulaşıcı mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte tüm dünyayı alarma geçiren kara mantar ile ilgili merak edilenler...

Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar bulaşıcı mı? İşte kara mantar belirtileri

Kara Mantar hastalığı nedir? Kara Mantar hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl ortaya çıktı? Merak konusu oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele eden Hindistan şimdilerde Kara Mantar Hastalığı ile zor bir dönemden geçiyor. Mukormikoz adıyla da bilinen Kara Mantar Hastalığı Mısır'da da görüldüğü ortaya çıktı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.
Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur. Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır, mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştikten sonra hızla çoğalır. Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Hastalık bulaşıcı değil; yani insandan insana veya hayvandan insana bir bulaşma söz konusu değil.

Fakat havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.

Uzmanlar, vücutta birçok bakteri ve mantar olduğunu, ama bağışıklık sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.

Kanser tedavisi, diyabet veya steroid kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu organizmalar hızla çoğalıp enfeksiyona yol açabiliyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,
Öksürük,
Yüz ağrısı,
Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,
Sinüsler üzerinde kızarıklık,
Kanlı öksürük,
Nefes darlığı,
Kanlı kusma,
Karın ve göğüs ağrısı,
Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,
Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.
Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık, enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.

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