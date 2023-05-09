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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kara para aklayan bakkal dükkanına polis baskını!
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Polis müşteri gibi girip, belirledi! Kara para aklayan bakkal dükkânına baskın

İstanbul'da, polisin müşteri gibi girdiği yabancı uyruklu kişilerin bakkal dükkânında "Hawala" yöntemiyle kara para aklandığını tespit etti. Ardından baskın yapılan bakkal dükkânına düzenlenen operasyonda 7'si kaçak göçmen 11 şüpheli suçüstü yakalandı

İstanbul'da kara para aklayan bakkal dükkanına polis baskını!
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin suçtan elde ettikleri mal varlıklarını Zeytinburnu'nda bakkal görünümlü iş yerinde akladığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında iş yerinin yasa dışı yollarla "hawala" yöntemiyle uluslararası para transferi yaptığını tespit eden ekipler, incelemelerin devamında bir aracın iş yeri önüne geldiği ve 7 yabancı uyruklunun içeri girdiğini gördü.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

Polis de müşteri gibi iş yerine girdi. İçeride alışveriş faaliyetlerini izleyen ekipler, yabancı uyruklu kişilerin kaçak yollarla Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını ancak gidemeyince bakkala göçmen kaçakçılarına vermek üzere emanet bıraktıkları paraları geri almaya geldiklerini belirledi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, söz konusu iş yerinin "Hawala" olarak faaliyet gösterdiğini, yasadışı para transferinin gerçekleştirildiğini ve göçmen kaçakçılığının organize ettiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, içeridekilere suçüstü yakaladı. Operasyonda Afganistan uyruklu iş yeri yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T. ve araç şoförü S.B. gözaltına aldı.

"HAVALE KURYESİ" KAÇMAK İSTEDİ

Ekiplerin içerideki çalışmaları devam ederken içeri giren bir kişi polisi görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan şüpheli O.M.'de yakalandı. O.M.'nin üzerinden yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelinin bakkalda "Hawala kuryesi" olarak çalıştığı öğrenildi.

İş yerinde yapılan aramalarda göçmenler için alındığı değerlendirilen 4 uyku tulumu, bir pasaport, 99 bin 205 lira, bin 5 Euro, 72 dolar para ve ziynet eşyası ile para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca hawala sisteminde paraların teslimi sırasında kullanılan şifrelerin yazıldığı çok sayıda not kâğıdı, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına dair ajanda ve kitapçıklar da bulundu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak işyerinin yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T., minibüs şoförü S.B. ve hawala kuryesi O.M. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Dört şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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