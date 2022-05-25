Kara Tahta 7.bölümü ile sevenleriyle buluştu. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi her Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor. İşte Kara Tahta dizisi 7. son bölüm izleme linki...

KARA TAHTA 7. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 7. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

httpshttps://www.trtizletrtizle.com/diziler/kara-tahta

KARA TAHTA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas’ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir’i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak’ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver’i çileden çıkarır.

Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver’e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas’ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas’ı gölün ortasında ölüme iten Bekir’e dönüşmesine sebep olur.