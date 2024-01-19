'Kara', 'Zeynep'i kaçırdı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kara’nın Zeynep’i kaçırması bölüme damgasını vurdu. Kara’nın Rauf’a karşı hamleleri giderek sertleşirken heyecan da artmaya devam ediyor. Kara’nın planının ne olduğu ve neler yapacağı merakla bekleniyor.

Kara, Rauf’un silahlarını gizlice taşırken mekanına Zeynep geldi. Zeynep, Kara’nın ekip arkadaşlarıyla tanışırken; Kara, Aslı’yı saklamak için harekete geçti ancak Zeynep tesadüf eseri Aslı’yı gördü ve onun evine giren hırsız olduğunu hatırladı. Kara’ya çok öfkelenen Zeynep orayı terk etti ve Kara’ya “Bir daha karşıma çıkma” dedi.

Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, Rauf’un silahlarını eriterek yok etti ancak silahları yok olsa da bu durum karşısında Rauf sakinliğini korudu çünkü yedek planı vardı. Kara’nın hamlesine rağmen Arnavutlara bir kamyon silah vermeyi başardı. Zeynep’in gönlünü bir şekilde almayı başaran Kara’nın durmaya hiç niyeti yoktu.

Kara artık Rauf’un en özeline, onu en kalbinden vurabileceği yere yönelmeye karar verdi. Bölümün finalinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Zeynep kaçırıldı, bunu gören Rauf deliye döndü ve hemen harekete geçti.

Bu sırada Zeynep’in gözleri ve elleri bağlı bir şekilde zorla tutulduğu yere Kara’nın gelmesi büyük merak uyandırdı. Kara’nın aklındaki plan neydi? Zeynep’i neden kaçırdı? Tüm bu soruların yanıtı gelecek hafta ekrana gelecek heyecan dolu bölümde yanıt bulacak.