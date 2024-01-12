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        Haberler Televizyon Show TV’nin yeni dizisi "Kara'dan" heyecan yaratan ilk tanıtım!

        Show TV’nin yeni dizisi "Kara'dan" heyecan yaratan ilk tanıtım!

        Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği, kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandıran yeni dizisi "Kara"nın ilk tanıtımı yayınlandı. Temposu yüksek sahneleri ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ekrana ilk kez gelecek olan İlker Kaleli ve Öykü Karayel'e ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:21
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        "Kara'dan" heyecan yaratan ilk tanıtım
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        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Kara’nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

        İşte Kara’nın İlk Tanıtımı;

        Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak olan “Kara” çok yakında Show TV'de başlıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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