Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında Ermenistan'da protesto düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıtları meclis binasında önünde toplandı
Azerbaycan'ın antiterör operasyonu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu, aradan geçen bir günün ardından ise Azerbaycan'ın talepleri kabul edilelerek Karabağ'da ateşkes sağlanmıştı.
Dağlık Karabağ'daki son gerginlik üzerine ateşkes ilan edildikten sonra Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtları, Erivan'daki meclis binası önünde toplandı, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.
Protestocular hükümet binası önünde "Paşinyan haindir" sloganları attı.
Protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.
KARABAĞ'DA ATEŞKES İLANI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.