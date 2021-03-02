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HaberlerDünyaOrtadoğuKARABAĞ TRAVMASI! Son dakika... Ermenistan'da ağır travma! Klinikler doldu!
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Ermenistan'da ağır travma! Klinikler doldu!

Ermenistan´da Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşı sonrası, birçok kişinin travma yaşadığı gerekçesiyle akıl hastanesine başvurduğu bildirildi. Ermeni yetkililer, akıl hastanelerinin dolduğunu ifade ederek, "Savaşın travması 50 yılı alabilecek. Acil müdahale şart" dedi

KARABAĞ TRAVMASI! Son dakika... Ermenistan'da ağır travma! Klinikler doldu!
DHA

Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz toplumsal travmayı da beraberinde getirdi. Ülkede antidepresan ilaçlarındaki artışa dikkat çeken yetkililer, akıl hastanelerinde kapasitenin dolduğunu açıkladı.

"SAVAŞ DENEYİMİMİZ YOKTU"

Ermeni Psikanaliz Derneği Direktörü ve psikolog Artur Tonoyan savaş sonrası toplumsal travmaya dikkat çekerek, "Gördüklerimiz akıl sağlığı uzmanları için ilginç ama çok karmaşıktı. Çünkü savaşla ilgili deneyime sahip değildik ve aynı zamanda yakın ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydık" dedi.

CEPHEDE ASKERLERİ REHABİLİTE ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Tonoyan, Dağlık Karabağ'daki tüm çatışma boyunca cephede çalıştığını Dilijan'daki bir rehabilitasyon merkezinde askerlere rehabilite ettiğini sözlerine ekledi.

"SAVAŞI PSİKOLOJİLERİ KALDIRMADI"

Tonoyan, "Çok deneyimim var. Daha önce cezaevlerinde çalıştım. Ancak savaş travması başka bir şeydir. Bizi de etkileyecek kadar sert bir şey. Bazı psikologların ön saflardan ayrılmak zorunda kaldıklarını biliyorum çünkü bu onlar için çok zordu. Psikolojimiz kaldırmadı" dedi.

"HÜKÜMET YARDIM İSTEDİ"

Ermenistan'daki akıl hastaneleri çatışmadan önce işlevsel olarak zayıf olduğunu ifade eden Tonoyan, "Yeni bir savaşa hazır değildik. Geçmişte Ermeni yetkililerin psikolojik yardımın önemini küçümsüyordu. Bu kez yardım isteyen hükümet oldu" dedi.

"TRAMVAYI ATLATMAK 50 YILI ALABİLECEK"

Psikiyatrist Arsen Mekinian de, "İnsanların, ülkenin bu travmayı atlatmasının elli yıl alabileceğini anlamaları gerekiyor. İki aşama var: Savaşa yakalanan askerler ve siviller için acil psikolojik yardım ve ardından daha uzun ve sinsi Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)" dedi.

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