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Karabük Başkanı Mehmet Aytekin: "Başkan olmayacağım"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Bana 100 milyon lira para da verseniz, bu kulübe başkan olmayacağım. Kongrede de aday değilim." dedi

28 Ağustos 2018 Salı, 18:39:06 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Bana 100 milyon lira para da verseniz, bu kulübe başkan olmayacağım. Kongrede de aday değilim." dedi.

Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, zor şartlara rağmen ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduklarını ancak eski yöneticilerin bıraktığı borçlar nedeniyle bu oyunculara lisans çıkaramadıklarını söyledi.

Kongre kararı aldıklarını ve yarın kongreye gideceklerini hatırlatan Aytekin, "Paranın yatması ve transferin açılması iki saat sürüyor. Vergi dairesine borcumuzu ödüyoruz, futbolcu dosyaları var, onların parasını yatırıyoruz. Takım da zaten burada. Eskişehirspor maçına normal kadroyla çıkabiliriz. Hiçbir şey için geç kalmadık." diye konuştu.

 Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kendisi hakkında eleştirilerde bulunduğunu aktaran Aytekin, "Ben başkan adayı değilim. Bana 100 milyon lira para da verseniz, bu kulübe başkan olmayacağım. Kongrede aday değilim. Benim eşim, benim mahremimdir. Eşime ve bana kimse, hele bir belediye başkanı, böyle bir hatayı yapamaz. Buna bu hakkı kimse vermez. Hukuki yollara da başvuracağım. Kapattığımı iddia ettiği icra dosyalarımı bana göstermekle yükümlüdür, sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAK TAKIM KURDUM"

Belediye başkanı Rafet Vergili'nin kendisine, "Görevi bırak, kulübün önünü aç." dediğini vurgulayan Aytekin, şunları söyledi:

"Ben kulübün önünü açtım. Hiçbir şeyde geç kalınmış değil. Bugün para yatırılsın, akşam idmanda 15 tane aslan sahada. Onları idmana çıkarmak bir saat sürer. Ben, şampiyon olacak takım kurdum. Onurlu, şerefli yaşadım. Onurlu ve şerefli bir şekilde hayatımı devam ettireceğim. Aileme dokunursan, ben sana bunun hesabını sorarım. 'Bu arkadaşın icra borçları vardı, onları kapattı.' iddiasını belgele, ben bu şehri terk edeceğim. İspatlayamazsan, sen de istifa edeceksin. Bir belediye başkanına yakışmaz. Bu kulübü soyanlara, 'sayın' diye hitap edeceksin, 'Mehmet Aytekin bizim oğlan, bizim çocuğumuz.' deyip, buraya bir kuruş destek vermeyeceksin. Bir gün gelip, 'İhtiyacınız var mı?' demeyeceksin ama beni eleştireceksin. Hayat bu kadar ucuz değil."

"ÇİLEDEN ÇIKARMAYA GEREK YOK"

"İnsanlar bir kere yaşar, bir kere ölür." diyen Aytekin, "İnsanları çileden çıkarmaya gerek yok. Geleceksin buraya, başkan adayını bulacaksın. Sen bulacaksın, kaçmayacaksın. İş adamı Sedat Namal'ı bugün bu kulübü başına getireceksiniz. Eğer 10 milyon lira gerekliyse 10 milyon lira, 15 milyon lira gerekliyse 15 milyon lira bulacaksınız. Kaçamazsınız. Bu şehir bedelini ödetir. Kulübe başkan bulunacak ancak ben ve arkadaşlarım olmayacağız. Biz buraya yapışmadık. Kurnazca da hareket etmedik. Gerekli para yatırılacak ve Eskişehirspor maçında aslanlar sahaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"RAPORLAR BİZE NEDEN GELMİYOR?"

Kulüpte geçmiş yönetimlere yönelik usulsüzlük iddiaları nedeniyle soruşturma yapıldığını, yine soruşturma sonuçlarıyla ilgili kurumların da rapor hazırladığını aktaran Aytekin, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir aydır, 'İstifa et, bırak.' diye benim üzerime geliyorlar. Neden? Çünkü o raporların benim elime geçmesini istemiyorlar. Benim yönetimim, bu paraların geri alınması için dava açacaktı. Bunun ucu nereye dayanıyor bilmiyorum ve merak ediyorum. Bana bu kadar saldırmalarının arkasında mutlaka bu var diye düşünüyorum. Temmuz ayından beri bu raporlar bize gelecekti. Temmuz ayının ilk haftası dendi, sonra ağustos ayının ilk haftası dendi, şimdi ise eylül ayının ilk haftasına döndü. Bu raporlar bize niye gelmiyor? Bu raporlar teslim edileli 2-2,5 ay oldu. Bizim gitmemizi istiyorlardı, gidiyoruz. Bundan sonra gelecek başkandan benim ricamdır. Bu raporlara sahip olsun, akabinde de kulübe bu paraların geri kazandırılması için dava açsın."

Aytekin, görevde olduğu yaklaşık 6 aylık süreçte kulübe aldığı her şeyi yazdığını ve 22 bin lira para harcadığını sözlerine ekledi.

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