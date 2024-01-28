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        Karabük'te heyelan; yol kapandı

        KARABÜK'teyağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle merkeze bağlı Başköy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:20
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        Karabük'te heyelan; yol kapandı
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        KARABÜK'teyağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle merkeze bağlı Başköy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

        Kentte aralıklarla süren sağanak ve kar nedeniyle il merkezinden Başköy köyüne giden yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, yolu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından çevredekiler, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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