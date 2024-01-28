Karabük'te heyelan; yol kapandı

KARABÜK'teyağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle merkeze bağlı Başköy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Kentte aralıklarla süren sağanak ve kar nedeniyle il merkezinden Başköy köyüne giden yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, yolu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından çevredekiler, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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