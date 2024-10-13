Karabük'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

KARABÜK'te gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok cadde ve sokak suyla doldu. Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi ile Zonguldak Caddesi'nde bulunan altgeçitte suyla kaplanan yollar nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Safranbolu ilçesi Barış Mahallesinde ise sağanak nedeniyle bir evi su bastı.