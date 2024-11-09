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        Biber yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

        KARABÜK'te yapılan aramada 991 gram metamfetamin ele geçirilen, biber yüklü TIR'ın sürücüsü, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 09.11.2024 - 08:35
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        Biber yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
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        KARABÜK'te yapılan aramada 991 gram metamfetamin ele geçirilen, biber yüklü TIR'ın sürücüsü, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentten geçen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'ı Eskipazar yolunda seyir halindeyken durdurdu. Biber yüklü TIR'da arama yapan ekipler, 991 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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