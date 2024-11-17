Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        'Eskipazar sarı traverten taşı'na coğrafi işaret tescili

        KARABÜK'te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen, Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanılan 'Eskipazar sarı traverten taşı' coğrafi işaret tescili aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eskipazar sarı traverten taşı'na coğrafi işaret tescili
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen, Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanılan ‘Eskipazar sarı traverten taşı’ coğrafi işaret tescili aldı. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, " Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor" dedi.

        Kentin Kayadibi mevkiinde bulunan taş ocağından çıkarılan Eskipazar sarı traverten taşı coğrafi işaret tescili aldı. Karabük’te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen sarı traverten taşı, Anıtkabir’in Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holüne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında ve tören meydanını çevreleyen kolonlar ile 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanıldı. Eskipazar sarı traverten taşı kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri üretmiyor. Delikli yapısı nedeni ile ıslak zeminlerde kaymayan bir yapıya sahip olan sarı traverten taşı ile ilgili Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24 Mayıs tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildi.

        Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sarı traverten taşının Türkiye’nin birçok yerinde kullanıldığı ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, “Bizim için bu taşın en büyük özelliği 1947-1954 yılları arasında Anıtkabir’in yapımında kullanılmış olması. Anıtkabir’in yapımında kullanıldığı için de Eskipazar ismi Anıtkabir’de yazıyor. 3'üncü TBMM binasının yapımında da kullanıldı. Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor. Taş, gözenekli olduğu için kayma yapmıyor. Bizim ilçemizde de bütün kaldırımlarımız bu taştan yapılmış. Kaymıyor ve içindeki minerallerden dolayı sağlık açısından da iyi bir taş. Bir de Eskipazar’ımızın ilk coğrafi işaret alan ürünüdür. Bizim için değerli” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin projesine TUSAŞ desteği
        Karabük Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin projesine TUSAŞ desteği
        Türkiye ve Fas'tan akademisyenler gıda ambalajlarına yenilikçi çözüm gelişt...
        Türkiye ve Fas'tan akademisyenler gıda ambalajlarına yenilikçi çözüm gelişt...
        "Eskipazar Sarı Traverten Taşı" coğrafi işaret tescili aldı
        "Eskipazar Sarı Traverten Taşı" coğrafi işaret tescili aldı
        Karabük İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerine devam edildi
        Karabük İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerine devam edildi
        Karabük'te demir yolu ağının genişlemesi ihracatta maliyet avantajı sağlaya...
        Karabük'te demir yolu ağının genişlemesi ihracatta maliyet avantajı sağlaya...
        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti
        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti