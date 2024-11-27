Safranbolu'da devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Safranbolu- Bartın karayolunun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Safranbolu istikametine gitmekte olan Onur Fındık (36) yönetimindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, kamyondan fırlayan ve üzerine tomruk düşen Yunus Aslan’ın (42) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Onur Fındık ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındık da doktorların tüm müdahalesine nağmen kurtarılamadı.