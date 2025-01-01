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        Karabük'te yeni yıla coşkulu karşılama

        KARABÜK'te vatandaşlar yeni yılı coşkuyla sokaklarda karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:13 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:15
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        Karabük'te yeni yıla coşkulu karşılama
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        KARABÜK'te vatandaşlar yeni yılı coşkuyla sokaklarda karşıladı.

        100'üncü Yıl Mahallesi'nde yeni yılın ilk dakikaları sokakta kutlandı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde havai fişek gösterisiyle gökyüzü ışıl ışıl aydınlandı. Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak korna sesleri eşliğinde yeni yılı kutladı. Bazı vatandaşlar Noel Baba kostümleri giydi ve araçlarına 2025 yazılarıyla süsleyip trafikte korna çalarak kutlama yaptı.

        Safranbolu ilçesinde de Köyiçi mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, sokakta müzik eşliğinde oyunlar oynayarak 2025’i karşıladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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