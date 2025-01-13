Sarıçiçek Göleti buz tuttu
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti buz tuttu.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti buz tuttu.
Karabük’ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Safranbolu ilçesine 14 kilometre uzaklıkta, 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.