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        Sarıçiçek Göleti buz tuttu

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:35
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        Sarıçiçek Göleti buz tuttu
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti buz tuttu.

        Karabük’ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Safranbolu ilçesine 14 kilometre uzaklıkta, 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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