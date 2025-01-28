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        Karabük'te horoz dövüştüren 26 kişiye toplamda 280 bin TL para cezası

        KARABÜK'te, bir evde bahis için horoz dövüşü yapıldığı sırada jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kişiye toplamda 280 bin 395 TL para cezası kesildi, 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:45
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        Karabük'te horoz dövüştüren 26 kişiye toplamda 280 bin TL para cezası
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        KARABÜK'te, bir evde bahis için horoz dövüşü yapıldığı sırada jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kişiye toplamda 280 bin 395 TL para cezası kesildi, 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köydeki evde bahis için horoz dövüştürüldüğünü tespit etti. Ekipler, köydeki o eve operasyon düzenledi. Horoz dövüşü yapıldığı sırada suçüstü yakalanan 26 kişiye toplam 280 bin 395 TL para cezası kesildi. Bahisli dövüşlerinin yapıldığı yerin dövüş ringi ve tribün şeklinde düzenlendiği görüldü. Ev sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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