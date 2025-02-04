Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ederken, Eflani ilçesinde 800 rakımlı Ova Bölgesi Kayaaltı mevkisinde yeşil alanlar ve yol beyaz örtüyle kaplandı. Ovacık ilçesinde bulunan Sülük köyü Göcek Mahallesi de beyaza büründü.

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