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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

        KARABÜK'ünyüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:45
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        KARABÜK'ünyüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ederken, Eflani ilçesinde 800 rakımlı Ova Bölgesi Kayaaltı mevkisinde yeşil alanlar ve yol beyaz örtüyle kaplandı. Ovacık ilçesinde bulunan Sülük köyü Göcek Mahallesi de beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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