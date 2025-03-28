Ormandan inen karaca dron ile görüntülendi
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde ormandan kırsal alana inen karaca, dron ile havadan görüntülendi.
KARABÜK’ün Eflani ilçesinde ormandan kırsal alana inen karaca, dron ile havadan görüntülendi.
Eflani ilçesine bağlı Alaçat köyü mevkiinde ormandan köylerin yakınına kadar inen karaca dron ile görüntülendi. Bir vatandaşın havadan dron ile çekim yaptığı sırada yeşil alanda dolaşan karaca görüntülere yansıdı. Bir süre bölgede dolaşan karaca daha sonra yaşam alanı ormana geri döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.