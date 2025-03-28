Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Ormandan inen karaca dron ile görüntülendi

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde ormandan kırsal alana inen karaca, dron ile havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormandan inen karaca dron ile görüntülendi
        ABONE OL

        KARABÜK’ün Eflani ilçesinde ormandan kırsal alana inen karaca, dron ile havadan görüntülendi.

        Eflani ilçesine bağlı Alaçat köyü mevkiinde ormandan köylerin yakınına kadar inen karaca dron ile görüntülendi. Bir vatandaşın havadan dron ile çekim yaptığı sırada yeşil alanda dolaşan karaca görüntülere yansıdı. Bir süre bölgede dolaşan karaca daha sonra yaşam alanı ormana geri döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te asayiş
        Çanakkale ruhunu 20 yılda biriktirdiği eserlerle yaşatıyor
        Çanakkale ruhunu 20 yılda biriktirdiği eserlerle yaşatıyor
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinlikl...
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinlikl...
        Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hare...
        Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hare...
        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu
        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu