Ormandan inen karaca dron ile görüntülendi

KARABÜK’ün Eflani ilçesinde ormandan kırsal alana inen karaca, dron ile havadan görüntülendi.

Eflani ilçesine bağlı Alaçat köyü mevkiinde ormandan köylerin yakınına kadar inen karaca dron ile görüntülendi. Bir vatandaşın havadan dron ile çekim yaptığı sırada yeşil alanda dolaşan karaca görüntülere yansıdı. Bir süre bölgede dolaşan karaca daha sonra yaşam alanı ormana geri döndü.