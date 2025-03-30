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        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru, yaşamını yitirdi

        KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Mehmet Eren Yılmaz (26), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 23:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 23:50
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        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru, yaşamını yitirdi
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        KARABÜK’te, kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Mehmet Eren Yılmaz (26), yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesi Hamzalar Kabarmut grup yolunda meydana geldi. Mehmet Eren Yılmaz yönetimindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Eren Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. (30) sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yapan araç sürücüsü Mehmet Eren Yılmaz, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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