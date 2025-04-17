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        Karabük'te firari hükümlü yakalandı

        KARABÜK'te, 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:05
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        Karabük'te firari hükümlü yakalandı
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        KARABÜK’te, 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., polis tarafından yakalandı.

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Parada Sahtecilik’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranan M.Ç.’nin adresini tespit etti. Toplam 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.Ç., polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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