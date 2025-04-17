Karabük'te firari hükümlü yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Parada Sahtecilik’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranan M.Ç.’nin adresini tespit etti. Toplam 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.Ç., polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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