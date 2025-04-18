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        162 yıldır simit üreten ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Koca (49), 162 yıldır simit üreten ailesinin 4'üncü kuşak temsilcisi olarak tarihi ilçeyle özdeşleşen 'Safranbolu Simidi' üretiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:15
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        162 yıldır simit üreten ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Koca (49), 162 yıldır simit üreten ailesinin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak tarihi ilçeyle özdeşleşen ‘Safranbolu Simidi’ üretiyor. Koca, “Safranbolu’da odun ateşinde simit yapan tek biz varız. Safranbolu’nun tarihini 5’inci kuşaklara taşımak için devam etmekteyiz. İşletmeyi babamdan devraldım. Babam babasından, dedem de kendi babasından devralmış” dedi.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, 162 yıl önce susamsız simit olarak üretilmeye başlayan Safranbolu Simidi, odun ateşinde pişirilip yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki 162 yıllık fırında Mehmet Koca, ailesinin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak susamsız simidi üretmeye devam ediyor. İlçeyle özdeşleşen ‘Safranbolu Simidi’ne, turistler ilgi gösteriyor.

        Mehmet Koca, odun ateşinde yapılan simidi anlatarak, "Hamuru yoğurduktan sonra Safranbolu Simidi, makarna ve su böreği gibi bakır kazanlarda haşlanır. Haşlandıktan sonra buradaki odun ateşinde pişmeye başlar. Safranbolu’da odun ateşinde simit yapan tek biz varız. Bu işletmeyi babamdan devraldım. Babam babasından, dedem de kendi babasından devralmış" dedi.

        55 YILDIR AYNI USTAYLA ÇALIŞIYOR

        Aynı ustayla 55 yıldır çalıştığını belirten Koca, "Ustamız dedemle de çalışmış, babamla da çalışmış. Şimdi benle çalışmaya gayret gösteriyor. Çırak bulamıyoruz ama elimizden geldikçe ustamla beraber 5'inci kuşağa devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        Turistlerin simide ilgisini de anlatan Koca, "Genelde buraya yabancı turist olarak Uzak Doğu ülkelerinden geliyorlar. Mesela bir simidi, 5-6 kişi paylaşıyor, deniyorlar. Biz de onlara tarif ediyoruz. Bunu cevizle yiyebilirsiniz, içine kaşar peynir koyup yiyebilirsiniz diye çeşitli versiyonlarını anlatıyoruz. Bu simidin bir özelliği de 1-2 gün geçtikten sonra Safranbolu'nun yöresel yemeği papara yapılarak da çok güzel bir yemek oluyor. Bu mesleği ilerletmek için çırak bulmamız gerekiyor. Ustamızla beraber çırak bulmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        55 yıldır aynı fırında çalışan fırın ustası Burhan Kartav (65), ilkokulu bitirdikten sonra çıraklıktan başlayarak zamanla usta olduğunu söyledi. Kartav, yeni çırak yetiştirmekte ise zorlandıklarını ifade etti.

        Galeri
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        Galeri
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