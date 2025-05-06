İş makinesinin içerisine giren yavru bozayı kamerada
KARABÜK'teorman işçilerinin çalıştığı iş makinesinin içerisine giren yavru bozayı cep telefonu kamerasına yansıdı.
KARABÜK'teorman işçilerinin çalıştığı iş makinesinin içerisine giren yavru bozayı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkeze bağlı Keltepe mevkisinde çalışan işçiler, ormanda tek dolaşan yavru bir ayıyı fark etti. İşçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ayı, iş makinesinin içerisine girdi. Bir orman işçisi, yavru ayıyı kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı korumaya aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.