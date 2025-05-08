Tarihi eser operasyonunda 12 sikke ve 14 tarihi eser ele geçirildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Eskipazar’da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda farklı dönemlere ait 12 adet sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi. Şüpheli E.P. hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 12 adet sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

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