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        Köy yolunda koşan ayı kamerada

        KARABÜK'te köy yolunda koşan bozayı cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:19
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        Köy yolunda koşan ayı kamerada
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        KARABÜK'te köy yolunda koşan bozayı cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yolda bozayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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