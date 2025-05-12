Köy yolunda koşan ayı kamerada

Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yolda bozayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

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