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        Hadrianopolis Antik Kenti 'yapay zeka' ile gezilebilecek

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan, Karadeniz'in 'Zeugması' olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, geliştirilen proje kapsamında yapay zeka destekli QR kod uygulamasıyla antik kentle ilgili merak ettiklerini 3 dilde öğrenebilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:39
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        Hadrianopolis Antik Kenti 'yapay zeka' ile gezilebilecek
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        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan, Karadeniz’in 'Zeugması' olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, geliştirilen proje kapsamında yapay zeka destekli QR kod uygulamasıyla antik kentle ilgili merak ettiklerini 3 dilde öğrenebilecek.

        Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde kaza çalışmaları devam ediyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianopolis Antik kentine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin TÜBİTAK projesi kapsamında oluşturulan yapay zeka destekli QR kod uygulaması geliştirdi. Yeni uygulama ile ziyaretçiler Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil desteğiyle beraber antik kentteki genel ve yapı bazlı tüm sorularına yapay zeka desteğiyle cevap alabilecek.

        Gelen ziyaretçilerin karşılaştıkları zorluklardan bir tanesi olan kent ile ilgili bilgi alma noktasında eksiklikleri gidermeye yönelik bir proje hazırladıklarını belirten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Projemizde QR kod okutuluyor. Bu QR kodlar ziyaretçilerimizin gitmiş olduğu her noktada ayrı ayrı düzenleme içermektedir. Bizim için önemli en önemli uygulama aslında ilk defa da uygulandığını söyleyeceğimiz içerik ise ziyaretçilerimizin okuttuğu QR kod içerisinde yapay zeka destekli bir soru cevap bölümü var. Bu soru cevap bölümünde ziyaretçi merak ettiği soruyu soru bölümüne yazarak yapay zekadan buna cevap istiyor ve yapay zeka ziyaretçimizin merak ettiği hususu aydınlatmak için buna bir cevap veriyor. Ayrıca kentin geneli ile ilgili yine merak ettiği hususların hepsini bu yapay zeka desteği ile cevap bulabilecek bir projeyi ortaya çıkarmış olduk" diye konuştu.

        3 DİLDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

        Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianopolis Antik Kentine gelen ziyaretçilerin Türkçe, İngilizce ve Fransızca sorularına yapay destekli cevap alabileceklerini ifade ederek şunları söyledi:

        "Projemizin içeriğini zenginleştireceğiz. Gelen ziyaretçilerimizin antik kentte hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi başlarına gezebilecekler ve istediği soruya cevap alabilecekler. Böylelikle ziyaretçilerimiz artık buraya gelirken birilerinden destek almak için rehber arayışı içerisinde olmalarına gerek duymayacak. Bu şu ana kadar bizim bildiğimiz Anadolu’da gerçekleştirilmiş ilk TÜBİTAK projesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu projemizi yıldan yıla geliştireceğiz. Yine öğrencilerimizle beraber de bu projenin devamlılığını ve içerik zenginleştirmesini de ayrı ayrı projelerle birlikte yapacağımız yeni projelerde bu mevcut projeye entegre ederek geliştirmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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