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        3 katlı ev alev alev yandı:4 kişi dumandan etkilendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evin bahçesindeki kamelyada çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı; dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:55
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        3 katlı ev alev alev yandı:4 kişi dumandan etkilendi
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        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde müstakil evin bahçesindeki kamelyada çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı; dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

        Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamelyada çıkan yangın eve sıçradı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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