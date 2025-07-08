3 katlı ev alev alev yandı:4 kişi dumandan etkilendi

Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamelyada çıkan yangın eve sıçradı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

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