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        Karabük'te çıkan yangında 2'si metruk 4 ev hasar gördü

        KARABÜK'te otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:27
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        Karabük'te çıkan yangında 2'si metruk 4 ev hasar gördü
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        KARABÜK’te otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüde. Alevlerin ortasında kalan metruk 2 ev küle dönerken, 2 evde de hasar oluştur. Yanan evler dron ile görüntülendi.

        Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak evlere sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Bitişik halde bulunan evleri saran alevleri söndürmek itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Alevlerin sardığı metruk 2 ev ile yanında bulunan 2 ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında metruk evler kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde hasar oluştu. Yanan evler dron ile görüntülendi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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