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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 01:27 Güncelleme: 20.07.2025 - 01:30
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        Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.45 sıralarında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Bostanbükü köyü mevkisinde Kastamonu yönünde ilerleyen M.Y.Ç. yönetimindeki 41 KD 413 plakalı otomobil ile Bostanbükü köyü istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki 78 BJ 197 plakalı otomobil çarpıştı. 78 BJ 197 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 41 KD 413 plakalı otomobilde bulunan sürücü M.Y.Ç. ile yolcular A.B.Ç., P.E.Ç. ile 78 BJ 197 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ş.K. , yolcular B.K., C.G., R.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Ş.K. ve B.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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