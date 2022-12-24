Karabük'te uçuruma devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adem D. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kabaarmut köyü orman yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Mehmet A. (34) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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