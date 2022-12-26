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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır istifa etti

AA

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır istifa etti

KARABÜK (AA) - CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çakır, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2011'de aktif siyasete başladığını söyledi.

2011-2014 yıllarında Safranbolu İlçe Başkanlığı, 2015'te İl Sekreterliği, 2017'den bugüne de İl Başkanlığı görevini sürdürdüğünü aktaran Çakır, "Partimizin iktidara gelmesi konusunda 2011 yılından bu yana tüm ilçe başkanlarımızla, yönetim kurullarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, tüm üyelerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu dönemde 2018'de uzun yıllar sonra bir milletvekili ve 2019'da yine yıllar sonra Safranbolu Belediye Başkanlığını siz değerli yol arkadaşlarımızla kazanma başarısını gösterdik." dedi.

Çakır, CHP İl Başkanlığı görevinden 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için ayrıldığını ifade ederek, "Görevim süresi boyunca desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize ve Karabüklü hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz, iktidar olmak, Karabük ve Karabük halkına hizmete devam etmektir." diye konuştu.

İl Başkanlığına vekaleten Vedat Yaşar'ın bakacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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