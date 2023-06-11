Karabük'te gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Merkeze bağlı Üçbaş köyündeki gölette dün boğularak hayatını kaybeden Sefa Can Doğan'ın (19) cenazesi, Aydınlıkevler Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Ovacık ilçesi Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Üçbaş köyündeki gölete dün kardeşiyle giren Sefa Can Doğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış ve ardından gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gencin cesedine ulaşılmıştı.

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