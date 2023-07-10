KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ın dövme çelik yatırımı hizmete alındı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) demir yolu akslarının dövülmesi başta olmak üzere muhtelif çaplarda haddehane merdaneleri, aks, dövme şaftları ve takım çeliği imalatını gerçekleştirecek tesiste üretime başlandı.

KARDEMİR'in bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK) tarafından yapılan 5 milyon dolarlık dövme çelik yatırımı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Fabrikaya mart ayında tüm ekipmanların ulaşmasının ardından mekanik kurulum, mekanik ve sıcak testler tamamlanarak test süreçleri sonuçlandırıldı.

Yıllık 20 bin ton dövme çelik imalatının yapılması planlanan tesiste öncelikle demir yolu akslarının dövülmesi olmak üzere muhtelif çaplarda haddehane merdaneleri, aks, dövme şaftları ve takım çeliği imalatları gerçekleştirilecek.

Yerli ve milli seri üretimle Türkiye'nin önemli kurumlarının ihtiyacını karşılayacağı tesis, sanayi ekosisteminde başta savunma sanayisi, ulaşım ve enerji gibi önemli sektörlere hizmet edecek.

Başta demir yolu sektörü olmak üzere savunma sanayisi ve birçok alana hizmet edecek yatırımın ardından üretim süreci başladı.

- "Ulaşıma, enerjiye, havacılığa ve savunmaya hizmeti hayata geçireceğiz"

Açılış töreninde konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2500 tonluk presin ilk aşamada demir yolları için teker ve aksları döven bir hizmet olarak ilk adımı atacağını söyledi.

Presin 24 saat durmadan çalışabilecek nitelikte işler çıkartması gerektiğini belirten Demir, "Bir ülkenin sanayi ekosistemi, özellikle de ağır sanayi oluşturan unsurları, yerli kabiliyetler geliştirmediyse, nitelikli ürünlerini hayata geçirmediyse, ülkenin toptan bir milli sanayi hamlesinden bahsetmek çok kolay olmaz. İşte bu yönde adımlardan birisini bugün KARDÖKMAK bünyesinde atıyoruz." dedi.

Demir, Türkiye'ye katma değer sağlamanın her şeyin başında geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katma değer sağlamak da yine katma değerli işler yapmak, kaliteli insan, kaliteli tesisat ve emekle oluyor. KARDEMİR'in ve KARDÖKMAK'ın önümüzdeki aylarda, yıllarda çok önemli ve değerli işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Cevherden mücevhere kadar giden bir yolu takip etmek istiyoruz çünkü mücevher değer demek. Bizim profil demirimiz de yüksek alaşımlı çeliğimiz de teyit alaşımlarımız da hepsi birer mücevher ve daha da ileride çok daha nitelikli ürünlere doğru olan yolculuğumuzun bir adımı olarak görelim bunu. Çeşitli sektörlere, ulaşıma, enerjiye, havacılığa ve savunmaya hizmet verecek bir dizi ürünü, bir dizi hizmeti bu çatı altında inşallah hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Demir yolu teker setini imzalayan Demir ve beraberindekiler, daha sonra 2 bin 500 tonluk presin çalışmasını izledi.

Açılışa KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, KARDÖKMAK Şirket Müdürü Murat Canbaz ve yetkililer katıldı.