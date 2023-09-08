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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:46
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda şüpheli S.K'nın (43), uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi.

        Şüphelinin Cumayanı köyündeki evinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Zopran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.

        Aramada, uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 880 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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