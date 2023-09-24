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        Karabük'ten kısa kısa

        Yeniden Refah Partisi Ovacık Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:51
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        Yeniden Refah Partisi Ovacık Olağan Kongresi yapıldı.

        Hasan Denli Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Şaban Kaya, güven tazeledi.

        Kongreye, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Özer, partinin ilçe başkanları ile delegeler katıldı.

        - Safranbolu Değirmencik köyüne sıcak asfalt

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, KÖYDES projesi kapsamında yapılan 2,3 kilometre Değirmencik köyü yolu sıcak asfalt çalışması İl Özel İdaresi ekiplerince tamamlandı.

        Açıklamada, çalışmada emeği geçenlere teşekkür edildi.

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