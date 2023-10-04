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        Vali Mustafa Yavuz'dan Ovacık ilçesine ziyaret

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:17
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        Vali Mustafa Yavuz'dan Ovacık ilçesine ziyaret
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Ovacık Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz'a tebrik ziyaret geçekleştiren Yavuz, Yılmaz ve protokol tarafından karşılandı, burada ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Yılmaz'dan bilgi aldı.

        Yavuz daha sonra Ovacık Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        İnşaatları devam eden kamu yatırımlarını inceleyen Yavuz, esnafla da bir araya geldi.

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