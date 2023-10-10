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        KBÜ Rektörü Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:45
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        KBÜ Rektörü Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yaptığı görüşmede, KBÜ'de düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Yılmaz, Kırışık'a görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2023-2024 Akademik Yılı'nın başarılarla dolu olmasını temenni etti. Kırışık da Yılmaz'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Öte yandan Rektör Kırışık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı ve Lokman Hekim Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer'i de ziyaret etti.

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