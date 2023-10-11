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        Karabük'te bir çiftçi tarlasına traktörüyle "100. Yıl" yazdı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçi Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına "100. Yıl" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:04 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:18
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        Karabük'te bir çiftçi tarlasına traktörüyle "100. Yıl" yazdı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçi Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına "100. Yıl" yazdı.

        Halkevli köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Erdem, tarlasına "100. Yıl" yazmak istedi.

        Tarlasına giden Erdem, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "100. Yıl" yazdı.

        Erdem, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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