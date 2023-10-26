AK Parti milletvekilleri, Karabük'e yapılacak yatırımları bakanlarla görüştü

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük'e yapılması planlanan yatırımları bakanlarla değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin ve Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Milletvekilleri, bakanlar ve yardımcılarıyla kentte yapılan, devam eden ve planlanan yatırımları masaya yatırdı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi de olan Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlarla çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Sağlık, spor, eğitim, çevre ve şehircilik, ulaştırma ve altyapı, enerji, turizm ve diğer birçok alanda Karabük'ün ilerleyen aylarda önemli yatırımlara kavuşacağını aktaran Şahin, "Karabük'ün ekonomik ve sosyal açıdan gelişimi için bakanlarımızla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Kentimizin potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek için güçlü çalışma yürüteceğiz. Yapılacak yatırımlar ilimizin potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkmasına olanak sağlayacak. Bize güç veren yerel yönetim ve Karabüklülere, milletvekili arkadaşım Keskinkılıç ve bakanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Tek gayemiz, ilimizin daha çok kalkınması"

Aynı zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Komisyonu Katip Üyesi olan Keskinkılıç da valilik, belediyeler, TSO'lar ve diğer yerel yönetimlerle sıkı diyalog içinde olduklarını, onlarla derledikleri yatırım konularını Şahin ile bakanlara taşıdıklarını ifade etti.

Bakanların Karabük'e her zaman sıcak baktığını ve ellerinden gelen yatırımı aktardıklarını belirten Keskinkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentimiz adına belirlediğimiz konuları bakanlarımıza taşıyoruz. Bakanlarımız biz ne istedikse sağ olsunlar sıcak baktılar ve ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Özellikle sağlık ve istihdam başta olmak üzere belirlediğimiz konuları ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Ne yapılabilir tartışıyoruz ve süreci takip ediyoruz. Her hafta 1-2 bakanımızla görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Tek gayemiz, ilimizin daha çok kalkınması, daha çok büyümesi."